Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère « Joue avec le Musée de la Pêche » Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

« Joue avec le Musée de la Pêche » Musée de la Pêche, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Concarneau. « Joue avec le Musée de la Pêche »

le samedi 3 juillet à Musée de la Pêche

_Rendez-vous en salle « carré des mousses »._

Gratuit et ouvert à tous.

Jeu de société grandeur nature pour une découverte du monde de la pêche, animé par une médiatrice et à destination de tous. Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Pêche Adresse 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Ville Concarneau lieuville Musée de la Pêche Concarneau