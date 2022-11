Joue avec l’art !

Joue avec l’art !, 28 décembre 2022, . Joue avec l’art !



2022-12-28 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-28 17:30:00 17:30:00 Après-midi jeux de société, mallettes pédagogiques et ateliers en famille autour de l’art et de l’histoire !

À partir de 6 ans / Durée : 3h Après-midi jeux de société, mallettes pédagogiques et ateliers en famille autour de l’art et de l’histoire !

À partir de 6 ans / Durée : 3h dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville