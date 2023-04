ENS – À LA RECHERCHE DES ANIMAUX DE LA RIVIÈRE, 30 juillet 2023, Joucou.

2 km / Facile

Rendez-vous au parking de la mairie puis guidage

Explorons le Rébenty, des berges jusqu’au-dessous des cailloux. De la loutre au gammare en passant par le desman, nous tenterons, ludiquement, de dénicher des indices de leur présence.

Prévoir des chaussures pour aller dans l’eau..

2023-07-30 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-30 17:00:00. .

Joucou 11140 Aude Occitanie



2 km / Easy

Meet at the town hall parking lot then guide

Let’s explore the Rébenty, from the banks to under the rocks. From the otter to the gammare and the desman, we will try, in a playful way, to find the clues of their presence.

Bring shoes to go in the water.

2 km / Fácil

Encuentro en el aparcamiento del ayuntamiento y luego guía

Exploremos el Rébenty, desde las orillas hasta debajo de las rocas. Desde la nutria hasta el gammarete y el desmán, intentaremos juguetonamente encontrar indicios de su presencia.

Traiga calzado para meterse en el agua.

2 km / Leicht

Treffpunkt am Parkplatz des Rathauses, dann Führung

Erkunden wir den Rébenty von den Ufern bis unter die Steine. Vom Fischotter über den Desman bis hin zum Gammare versuchen wir spielerisch, Hinweise auf ihre Anwesenheit zu finden.

Bitte bringen Sie Schuhe mit, um ins Wasser zu gehen.

Mise à jour le 2023-03-29 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude