Fest noz de printemps Centre culturel l'Ecusson à Josselin dans le Morbihan 56, 22 avril 2023 21:00, Josselin.

Fest noz avec :

– Beat Bouët Trio, bien connu des habitués. B-Key est à l’accordéon, T Burt au human beat box et Faya Gur à la voix, pour mener un bal hip-hopulaire décalé et intergénérationnel.

– Dixit Trio. Bombarde, basson, chant, violon et harpe. Les musiciennes du trio DIXIT joignent leurs personnalités et leurs expériences pour créer une musique très mélodieuse qui porte les danseurs.

– Julien Danielo et Pierre Droual. Dans ce duo d’une grande complicité l’accordéon joue du Julien et le violon joue du Pierre. Sensibilité, ornementation et subtilité sont les ingrédients de leur musique.

Centre culturel l’Ecusson à Josselin dans le Morbihan 56 rue du pont Mareuc Josselin 56120 Morbihan