Soirée Cabaret par Eveil la musique Rue de l’Écusson Josselin, samedi 27 janvier 2024.

Soirée Cabaret par Eveil la musique Rue de l’Écusson Josselin Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

Une soirée Cabaret est animée par les élèves et les professeurs d’Eveil à la musique. Tout ce beau monde a travaillé dur pour vous proposer plein de chansons, de Calogero à Brassens en passant par The Clash ! Entre les murs de l’Ecusson résonneront aussi des chants des Balkans, des airs Klezmer et bien sûr, des danses bretonnes ! Bref, il y en aura pour tous les goûts ! A 20h.

Rue de l’Écusson Centre culturel

Josselin 56120 Morbihan Bretagne



