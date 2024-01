Dimanche & Cie ! – Atelier Philo Josse, dimanche 28 janvier 2024.

Dimanche & Cie ! – Atelier Philo Josse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28 15:50:00

Atelier Philo autour du spectacle « Le Garage à Papa »

A partir de 7 ans, atelier enfant-parent

Durée : 60mn

Cet atelier propose de tracer un cheminement philosophique au travers d’un échange entre parents et enfants autour de la thématique des émotions, des doudous et de la paternité. Un moment de partage et d’élaboration de la pensée.

Atelier Philo autour du spectacle « Le Garage à Papa » : le Garage à Papa répare les papas un peu cabossés par la vie : les genoux n’amortissent plus très bien, le ventre se fait pneu, il est peut-être nécessaire de purger les idées noires… Une mécanique tendre qui rappelle que les papas ont aussi été des enfants.

Dans le cadre de la programmation familiale « Dimanche & Cie

Une création originale de la Cie Passe-Montagne

En partenariat avec la commune de JOSSE

Salle de fêtes

Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



