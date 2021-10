Roubaix Eglise Saint Joseph Nord, Roubaix ” Josquin l’Européen ” Eglise Saint Joseph Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Eglise Saint Joseph, le dimanche 14 novembre à 15:30

L’ensemble vocal Métamorphoses, avec la participation du Choeur de Chambre Coeli et Terra, présente un concert anniversaire en mémoire des 500 ans de la mort de Josquin Desprez. Au programme « Lux Aeterna » – Nymphes des Bois et Messes de Josquin Desprez – Déploration de Josquin de Maurice Bourbon En partenariat avec la Chapelle des Flandres

Entrée 7/5 euros

Concert célébrant les 500 ans de la mort de Josquin Desprez Eglise Saint Joseph 125 rue de France Roubaix Roubaix Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T15:30:00 2021-11-14T16:30:00

