Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Ménestraudie, ensemble de musique ancienne (voix et instruments) va fêter le 500ème anniversaire de la mort de l’un des plus grands compositeurs de la renaissance, Josquin des Prés. Programme du concert en téléchargement. +33 6 83 42 99 30 http://lamenestraudie.wifeo.com/ La Ménestraudie, ensemble de musique ancienne (voix et instruments) va fêter le 500ème anniversaire de la mort de l’un des plus grands compositeurs de la renaissance, Josquin des Prés. Programme du concert en téléchargement. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

