Josman – COMPLET Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Josman – COMPLET Hérouville-Saint-Clair, 12 mars 2022, Hérouville-Saint-Clair. Josman – COMPLET Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

2022-03-12 – 2022-03-12 Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair Calvados Avec deux mixtapes et plusieurs clips cumulant des millions de vues sur youtube, Josman est décrit comme l’un des meilleurs espoirs du Rap Français.

Celui qui fit ses premiers pas dans le rap en écumant les opens mics a vu sa côte exploser en 2016, avec le titre ‘Dans le vide’, extrait de sa deuxième mixtape ‘Matrix’.

Source : BBC

Informations et réservations sur le site du BBC. Avec deux mixtapes et plusieurs clips cumulant des millions de vues sur youtube, Josman est décrit comme l’un des meilleurs espoirs du Rap Français. Celui qui fit ses premiers pas dans le rap en écumant les opens… +33 2 31 47 96 13 https://bigbandcafe.com/ Avec deux mixtapes et plusieurs clips cumulant des millions de vues sur youtube, Josman est décrit comme l’un des meilleurs espoirs du Rap Français.

Celui qui fit ses premiers pas dans le rap en écumant les opens mics a vu sa côte exploser en 2016, avec le titre ‘Dans le vide’, extrait de sa deuxième mixtape ‘Matrix’.

Source : BBC

Informations et réservations sur le site du BBC. Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair/

Josman – COMPLET Hérouville-Saint-Clair 2022-03-12 was last modified: by Josman – COMPLET Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 12 mars 2022 Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Calvados