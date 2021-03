Josman + 1ere partie – ANNULÉ Stereolux – La Fabrique, 12 juin 2021-12 juin 2021, Nantes.

2021-06-12 Concert annulé

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 22.00€Prévente 26.60€ Concert annulé

Avec un style, un flow et une authenticité qui marquent dans le paysage rap français, Josman rappe son quotidien. Il est question de weed, d’argent, de filles, de doutes, de temps qui passe, l’histoire de sa génération, avec les termes de sa génération. En septembre 2018, Josman franchissait un nouveau cap en présentant J.O.$. Un premier album dense, rempli de gimmicks, de punchlines ravageuses et de titres accrocheurs, quasi exclusivement produits par son compère de toujours Eazy Dew.Josman surfe sur des nuances d’excitation et de curiosité sans trop se prendre la tête. Ses morceaux révèlent une identité plurielle. Celle d’un rappeur à l’aise dans plusieurs styles, capable de soigner ses mélodies et ses placements de voix dans un geste. Armé d’une plume aiguisée et de tracks éclectiques, Josman a vite troqué son statut de jeune loup pour celui de tête d’affiche du rap. Pas besoin de s’inventer une vie ostentatoire, l’as du freestyle rappe avec franchise et poésie.

Stereolux – La Fabrique 4 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes