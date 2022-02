JOSIAH WOODSON – QUINTESSENTIEL Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JOSIAH WOODSON – QUINTESSENTIEL Le Baiser Salé, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 21h30 à 00h00

payant

Quintessentiel: Quatre éléments dynamiques interagissent les uns avec les autres de façon terriblement merveilleuse, encadrant la façon dont nous voyons notre monde. Tout aussi essentiel. Tout aussi indispensable. Tous tangible sauf un. Le cinquième élément. Le rudiment immatériel. Amour. Grâce. Paix. Espoirs. Que l’on utilise la prévisibilité apparente stable du sol ou de la nature volatile et transformatrice de feu, nous utilisons les complexités simples de la nature à inspirer la créativité.

Quintessentiel, un catalyseur de l'espoir. JOSIAH WOODSON lead/trompette DANIEL GASSIN piano RICARDO IZQUIERDO sax tenor ZACHARIE ABRAHAM cbasse TILO BERTHOLO batterie

2022-04-02T21:30:00+01:00_2022-04-02T00:00:00+01:00

