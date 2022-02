Joshua TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Joshua TNT – Terrain Neutre Théâtre, 26 mars 2022, Nantes. 2022-03-26

Horaire : 19:00 19:30

Un homme seul enfermé dans un cube. Joshua explore des sujets difficiles à aborder : les névroses, les traumatismes, la mort, les peurs, les dépendances, la folie, l'enfermement. Mais Joshua est aussi une ode à la vie, à la résilience de l'être humain pour se réinventer après un événement traumatique. La nécessité de traverser et de reconnaître sa part d'ombre pour laisser jaillir la lumière. A la croisée du théâtre et de la danse, Joshua interroge le lien étroit que nous entretenons avec notre conditionnement qu'il soit imposé par la famille, la société, la culture, l'Histoire, la religion, nous-mêmes… Avons-nous toujours le choix d'être qui nous voulons être ? Écriture et mise en scène d'Adrien PierreInterprétation par Romain BograndMusique originale de Laboreal Durée : 30 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre

