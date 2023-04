Joshua Radin & Carly Blackman Le Point Ephémère, 19 avril 2023, Paris.

Le mercredi 19 avril 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant Ticket : 22.40 EUR

On se retrouve le mercredi 19 avril au Point Ephémère, pour le concert Joshua Radin & Carly Blackman.

Persona Grata & Point Ephémère présentent

• Joshua Radin (Us)

Venu de Cleveland pour tenter, en vain, de creuser son trou comme scénariste à New York, et devenu guitariste et compositeur par dépit, sur le tard, Joshua Radin doit malgré tout son big break au petit écran, plus précisément à Scrubs où il a des amis (Zach Braff himself !) : suite à la diffusion de sa démo de « Winter », les spectateurs se ruent sur le site de la chaîne au point de le faire planter.

Le début d’une longue liste de titres placés dans les séries et ailleurs (plus de 150 publicités, films, séries et même un spot destiné à l’armée américaine, son titre « Brand New Day » ayant fait craquer Michelle Obama et Jill Biden)… et d’un grand succès pour ses titres même au stade de démo – encore presque des ébauches et déjà des gemmes pop folk : il devient n°1 sur Itunes grâce à un premier album de démos maison, sort un premier disque en 2006, tourne sans relâche, pendant deux ans, au rythme d’une date par soir pour faire ses armes d’interprète.

Pas avare de son temps et de son talent, Radin enchaîne depuis les concerts autour du globe, de l’Europe à l’Australie et jusqu’en Chine.

A l’heure où sort son huitième album, il a dépassé les 350 millions de streams sur Spotify, et vendu des millions de singles et d’albums.

• Carly Blackman

Carly Blackman est une auteure, compositrice, musicienne, cinéaste et interprète d’origine irlandaise qui a passé une grande partie de son existence en France.

Elle signe chez Rupture, label indépendant distribué par Sony Music France en avril 2022 et sort son second album « Journey to the end of the wave », en juin 2022.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m) Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m) Vélib -> Quai de Valmy (123.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pointephemere.org/La-Prog https://www.facebook.com/events/539160644983317 https://www.facebook.com/events/539160644983317 https://bit.ly/3JerwqJ

Joshua Radin & Carly Blackman à Point Ephémère le mercredi 19 avril 2023