JOSETTE ET MUSTAPHA Soubès, 15 octobre 2021, Soubès.

Soubès Hérault Soubès

5 5 EUR Un regard tendre et juste sur la vieillesse et la place de « nos » vieux dans la société.

Josette, marionnette à main prenante, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire s’est échappée de son EHPAD, accompagné de Mustapha son chat jovial et un brin provocateur.

Elle installe pour quelques jours sa caravane à Soubès, s’intègre à la vie des habitants, et va à leur rencontre.

La veille de son départ elle propose un « pot d’adieu ». Ce moment deviendra un spectacle où théâtre d’objets et textes permettront de rentrer autrement dans son intimité. Comment mettre en avant la partie inaliénable de chacun qui traverse tous les âges de la vie ? Comment donner à voir de façon poétique le lâcher prise, la force, de ceux qui atteignent le bout de leur vie ?

ET AUTOUR :

-Papote et popote à la suite du spectacle au Bar Le Terral sur la place du village de Soubès

-Mémoires vives de Soubès à partir des récits des anciens Soubésiens sur la vie du village. Exposition à découvrir à Soubès autour du spectacle.



« LA HORDE DE VIEUX »

Atelier de fabrication de marionnettes avec La Cour Singulière

Construisez des marionnettes de taille humaine à mains prenantes, apprenez à les manipuler et imaginez ensemble de petits impromptus artistiques dans les rues du village.

Fabrication et manipulation = du mercredi 13 au vendredi 15 octobre à Soubès

Gratuit | dès 15 ans

Infos et inscription : 06 28 06 74 74 / jroux@lodevoisetlarzac.fr

Organisé en partenariat avec la commune de Soubès.



