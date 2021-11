Joséphine, transport sauvage Caen, 15 décembre 2021, Caen.

Joséphine, transport sauvage Place Pierre Bouchard Place Bouchard Caen

2021-12-15 – 2021-12-15 Place Pierre Bouchard Place Bouchard

Caen Calvados

La compagnie des 4 saisons propose une attraction déambulatoire et interactive à bord d’un dragon, pour les enfants de 4 à 10 ans.

Réveillé par des enfants, un dragon cracheur de feu prend pour nom Joséphine et, à travers des textes originaux chantés sur des musiques entraînantes, emmène le public faire un petit tour en sa compagnie.

Par tranche de cinq minutes, 6 enfants sont invités à monter à bord pour partir en promenade le temps d’une chanson. À chaque arrêt de la bête, sa queue-toboggan descend jusque par terre, permettant aux volontaires de rejoindre ainsi le corps de l’animal et de s’y installer.place Bouchard, rues Saint-Pierre et de Strasbourg

