Gratuit : non Tarif unique : 6€ Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com Jeune public Et si Jean de la Fontaine ne nous avait pas tout dit ? Aidez Joséphine et Pablo à sortir de l’atelier d’écriture de Jean de la Fontaine ! Oui oui, celui qui a écrit toutes ces fables remplies d’animaux… mais s’il ne nous avait pas tout dit ? Serait-il possible que la Fontaine ait écrit une fable que personne ne connaît ? Pour pouvoir sortir de l’atelier de l’écrivain, Joséphine et Pablo devront retrouver et raconter cette ultime fable, celle que l’écrivain s’est bien gardé de nous dévoiler. Mais il leur faudra l’aide des enfants pour réussir à mettre bout à bout tous les morceaux de cette histoire inconnue ! Une fable improvisée aux allures d’escape game, proposée par la Fabrique à Impros. Avec : Manon des Bois et Kevin Guéguen. Durée : environ 1h. Dès 6 ans. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

