JOSÉPHINE BAKER – UNE VIE D’ENGAGEMENTS Toulouse, 24 juin 2022, Toulouse.

2022-06-24 – 2022-10-29 MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 52 Allée des Demoiselles

Toulouse 31400

Son parcours exemplaire est une formidable opportunité pour dire la République et une part importante de l’histoire du XXème siècle. Cette exposition qui mettra en lumière son existence à l’aune de son engagement pendant la Seconde guerre mondiale, permettra d’évoquer son amour et son engagement pour la France, et aux côtés de ceux qui luttèrent contre le racisme et l’antisémitisme dans le monde. Cette démarche conduit à une double approche, biographique et culturelle, mettant en mettant en avant les valeurs universelles des droits de l’homme.

Entièrement rénové entre 2018 et 2020, le MDR&D souhaite proposer une programmation d’exposition ambitieuse tant par la qualité et la diversité des œuvres exposées que par la modernité des sujets et des questions contemporaines qu’il aborde.

L’exposition Joséphine Baker, une vie d’engagement, s’inscrit dans cette triple mission historique, mémorielle, mais aussi citoyenne assignée au MDR&D. Elle vient questionner les multiples visages de la Résistance en rendant hommage à des personnalités discrètes ou très connues comme celui de Joséphine Baker, mais qui paradoxalement, demeurent des visages oubliés de la Résistance. Cette exposition développera également la réflexion sur les enjeux contemporains et de défense des principes démocratiques et républicains. L’enjeu étant également d’interroger les stéréotypes colonialistes et racistes de l’Europe des années 1930, dont certains persistent dans l’imaginaire collectif.

Du quartier noir de Saint‐Louis dans le Missouri aux planches du Music‐hall parisien, la personnalité de Joséphine Baker est bien plus complexe qu’il n’y parait.

musee-resistance@cd31.fr +33 5 34 33 17 40 http://www.musee-resistance.haute-garonne.fr/

