Joséphine Baker l’universelle Espace Simone Veil, 31 mars 2022, Limoges.

Joséphine Baker l’universelle

Espace Simone Veil, le jeudi 31 mars à 18:30

A cette occasion, le Musée de la Résistance de Limoges propose une conférence donnée par l’un de ses fils adoptifs, Brian Bouillon-Baker, le 31 mars à 18h30 à l’espace Simone-Veil à Limoges. La France se souvient de Joséphine Baker et ses nombreux visages : l’artiste de music-hall, mais aussi la résistante et militante, qui s’est rebellée toute sa vie face à l’injustice et aux discriminations. Des convictions que Joséphine Baker vivait et transmettait au quotidien à ses douze enfants adoptés, de toutes origines, la fameuse Tribu Arc-en-Ciel. L’un d’entre eux, Brian Bouillon-Baker, partage ses souvenirs d’une enfance effervescente, au château des Milandes, puis à Paris et à Monaco dans son roman Joséphine Baker, l’universelle publié aux éditions Du Rocher. Une vie hors du commun, faite de voyages et de rencontres extraordinaires, allant de Grace Kelly à Fidel Castro, en passant par Dalida et le maréchal Tito. Un témoignage vivant et sincère, drôle et émouvant, sur une femme exceptionnelle. * De 16h à 18h : stand de dédicaces au musée de la Résistance * De 17h30 à 18h30 : visitée guidée du fond permanent à travers la thématique « Femmes en guerre » * 18h30 : conférence à l’espace Simone-Veil Entrée libre et gratuite – réservation conseillée. Renseignements : Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne à Limoges 05 55 45 84 44

Certaines personnalités sont inoubliables, comme Joséphine Baker, 6e femme à faire son entrée au Panthéon le 30 novembre 2021.

Espace Simone Veil 2 rue de la providence 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:30:00 2022-03-31T21:00:00