« Joséphine Baker, le musical » à Bobino ! BOBINO, 8 mars 2023, Paris.

Du mercredi 08 mars 2023 au mercredi 13 décembre 2023 :

mercredi

de 21h00 à 22h30

.Tout public. payant

Sa vie est un roman ! Retrouvez le spectacle « Joséphine Baker, le musical » à Bobino jusqu’au 13 décembre.

Le destin musical émouvant et festif d’une des femmes les plus inspirantes du XXe siècle, porté par une troupe de sept artistes éclatants qui la font revivre comme par enchantement !

Mariée à 13 ans, issue du ghetto noir du Missouri, la jeune Joséphine débarque en France et devient l’icône du tout-Paris des Années Folles. Elle s’engagera dans la résistance et deviendra cette grande femme universelle, tout récemment célébrée au Panthéon…

« Joséphine Baker le musical » nous fait redécouvrir l’artiste éblouissante aux talents de danseuse et de chanteuse hors du commun, précurseuse du hip-hop. Ce spectacle révèle aussi la vie romanesque de cette femme libre et engagée. On y croisera ses partenaires (Gabin), ses amants (Paul Colin, Pépito), ses maris (Willie Baker, Jo Bouillon) et les héros, comme elle, qui n’hésiteront pas à mettre leurs vies en danger pour sauver des Juifs et déjouer les plans des nazis.

Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue, Joséphine Baker militera toute sa vie contre la ségrégation raciale en rejoignant notamment Martin Luther King Jr et en adoptant 12 enfants de toutes origines, pour créer sa tribu arc-en-ciel. Sur scène, cela donne de beaux tableaux chorégraphiés en costumes d’époques flamboyants !

Durée : 1 h 30

Note de Jean-Pierre Hadida, auteur du spectacle

« Rien n’arrêtait Joséphine Baker. Elle était l’énergie à l’état pur. Il y a plus d’une femme dans la vie de cette femme multifacette et arc-en-ciel. Telle la lumière qui se diffuse dans le prisme, elle nous a inspiré une succession de tableaux hauts en couleur, des musiques originales dansées qui retracent son siècle d’ombres et de lumière ! »

BOBINO 14 rue de la gaîté 75014 Paris

Contact : https://bobino.fr/event-pro/josephine-baker-le-musical/ 01 43 27 24 24 https://bobino.fr/event-pro/josephine-baker-le-musical/

JOSEPHINE BAKER LE MUSICAL JOSEPHINE BAKER LE MUSICAL