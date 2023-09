Joséphine Baker : Citations Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Le mardi 14 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

A l’occasion de la publication du livre de citations de Joséphine Baker aux Editions du Palais, l’autrice Sophie Boiré échangera avec Brian Bouillon-Baker, un des douze enfants de la Tribu Arc-en-Ciel.

Ce florilège de citations et les échanges avec son fils

Brian nous aideront à mieux comprendre qui était cette femme. Celle dont la

mémoire est tellement présente dans notre arrondissement du 14e :

place, nom de la station Gaité, et la dernière scène, Bobino où elle chanta

pour la dernière fois le 11 avril 1975.

Ensemble nous tenterons de dévoiler les différents aspects

de cette star internationale au destin extraordinaire : l ’artiste, la

résistante, la mère et la militante. Cette femme universelle adoptée par la

France et le monde entier, et qui trouva naturellement sa voie vers le

panthéon.

Un comptoir de vente, présentant différents ouvrages

sur Joséphine Baker, sera assuré par la Librairie

d’Odessa à la suite de la rencontre.

SOPHIE BOIRÉ est l’autrice de Auxerre – Hier,

aujourd’hui, demain (2012), L’Auxerrois – Aller à l’essentiel (2019),

et Ancy-le-Franc – Joyau de la Renaissance (2019), aux Éditions du

Palais.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/josephine-baker-citations

D. R. éditions du Palais