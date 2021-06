Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse JOSÉPHINE BAKER Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

JOSÉPHINE BAKER Centre culturel – Théâtre des Mazades, 30 juin 2021-30 juin 2021, Toulouse. JOSÉPHINE BAKER

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le mercredi 30 juin à 17:00

SPECTACLE JEUNESSE Dans le cadre du Marathon des mots d’Alice Babin et Camille de Cussac (Gallimard Jeunesse) avec Maroussia Pourpoint. La vie d’une danseuse hors-norme devenue résistante et militante des droits civiques. Joséphine Baker (1906-1975) est célèbre dans le monde entier pour ses danses endiablées. Si on la connaît pour sa ceinture banane et son déhanché hors du commun, cette reine du music-hall est l’incarnation de la liberté de pensée. Gratuit — Durée 45 min À partir de 8 ans Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T17:00:00 2021-06-30T17:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse