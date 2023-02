Joseph Savina et les Seiz Breur- Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier Tréguier Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Joseph Savina et les Seiz Breur- Conférence
7 bis rue de la Chalotais Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

2023-02-24 – 2023-02-24

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais
Tréguier

Tréguier

Conférence par Tangui Le Lonquer, spécialiste du mouvement Ar Seiz Breur. 2023, année du centenaire de la création du mouvement Ar Seiz Breur, est l'occasion de porter un regard plus spécifique sur l'œuvre de Joseph Savina : c'est en effet au contact des artistes de cette "turbulente fratrie" que le créateur trécorrois va s'ouvrir à la modernité. L'influence de Jeanne Malivel et de René-Yves Creston sera l'occasion pour lui d'explorer un nouveau répertoire graphique et, surtout, d'en repousser les limites.

