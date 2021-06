Langres Musée d'Art et d'Histoire Haute-Marne, Langres Joseph-Philibert Girault de Prangey et le Grand Tour Musée d’Art et d’Histoire Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

### Assistez à la conférence de Caroline Lenoir, chargée des collections et des réserves des musées, et découvrez le Grand Tour oriental d’un artiste et voyageur français. Épris de voyages, Girault de Prangey entreprend en février 1842 son « Grand Tour » oriental. De Grèce en Palestine, tout en passant par l’Égypte, il part à la rencontre d’architectures et d’hommes. Cette conférence est l’occasion de découvrir ce voyage tout en replaçant l’artiste dans son époque.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Assistez à la conférence de Caroline Lenoir, chargée des collections et des réserves des musées, et découvrez le Grand Tour de cet artiste et voyageur français. Musée d’Art et d’Histoire Place du Centenaire, 52200 Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

