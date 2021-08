Nyons Maison des associations - Salle 11 - Draye de Meyne - Nyons Drôme, Nyons Joseph Leyraud Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, le vendredi 17 septembre à 17:30

Conférence de **Marie-Christine Haussy**, ancienne élève de l’École du Louvre, dans le cadre des journées du Patrimoine. Joseph Fortuné Séraphin Layraud est né en 1833 à La-Roche-sur-le-Buis. Il est berger jusque l’âge de 20 ans. Son aptitude, son goût, son besoin d’art n’échappent pas au curé du village. Il fréquente ensuite l’école d’art de Marseille. Son travail lui permet quelques années plus tard d’intégrer l’école des Beaux-Arts de Paris. Il y obtient le 1er Grand Prix de Rome de peinture en 1863. Sa carrière le mènera au Portugal, et s’achèvera à Valenciennes.

5 € pour les non-adhérents de l’UNTL

2021-09-17T17:30:00 2021-09-17T19:00:00

