JOSEPH KAMEL COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, samedi 22 juin 2024.

Aujourd’hui single d’or avec son titre à succès, ‘Celui qui part’, Joseph Kamel, a su s’imposer comme LA nouvelle voix de la scène pop/variété française. Dans la ligne´e de ses ai^ne´s (Ben Mazue´, Jeremy Fre´rot, Grand Corps Malade…), sa musique est a` l’image de sa voix : percutante, profonde et inspirante. Après s’être notamment fait remarquer lors de l’e´mission ‘The Artist’ sur France 2, Joseph Kamel a par la suite pu s’initier à la scène en assurant les premières parties de Julien Dore´, avec qui il partage aujourd’hui le titre “Beau”.Porté par sa voix singulie`re et un premier album ‘Miroirs” rempli d’émotions et de questions inspirées de son vécu, Joseph Kamel part aujourd’hui chanter son album dans toute la France et sur la scène de la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand le 22 juin 2024.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:30

COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63