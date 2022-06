JOSEPH GANTER – JAZZ

JOSEPH GANTER – JAZZ, 27 août 2022



2022-08-27 21:30:00 – 2022-08-27 EUR Ils ont joué pour la première fois en août 2008 au Baryton, et c’est toujours avec le même plaisir qu’ils reviennent.

Retrouvez le trio de Joseph Ganter accompagné par Didier Vaudron à la contrebasse et Guillermo Roatta à la

