Joseph d’Anvers- Concert Exeptionnel TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN, 15 avril 2023, CHARTRES.

Joseph d’Anvers- Concert Exeptionnel TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:30 (2023-04-15 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

« Le français sublime sa plume en visitant ses zones d’ombres. Envoutant.» Les Inrocks « Joseph d’Anvers explore en profondeur ses failles abyssales, pour délivrer des textes sublimes et saisissants.» France Inter « L’une des plus belles réussites de ce début d’année » Le Parisien « Riche de ses multiples vies, Joseph d’Anvers nous guide dans une maîtrise virtuose des sonorités.» France Bleu « Quelle finesse, quelle poésie dans l’écriture de cet artiste-là » L’OBS Mêlant intimement chanson française et pop-rock, Joseph d’Anvers s’est affirmé en l’espace de dix ans et cinq albums comme l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus justes de sa génération. Parolier pour Alain Bashung, Françoise Hardy ou encore Dick Rivers, il multiplie les collaborations (Dominique A, Mario Caldato Jr et Money Mark des Beastie Boys, Darrel Thorpe, producteur de Beck et Radiohead…) et enrichit sa palette musicale de nuances inédites à chaque album. Joseph D’Anvers Joseph D’Anvers

TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN CHARTRES RUE SAINT JULIEN Eure-et-Loir

Mêlant intimement chanson française et pop-rock, Joseph d’Anvers s’est affirmé en l’espace de dix ans et cinq albums comme l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus justes de sa génération. Parolier pour Alain Bashung, Françoise Hardy ou encore Dick Rivers, il multiplie les collaborations (Dominique A, Mario Caldato Jr et Money Mark des Beastie Boys, Darrel Thorpe, producteur de Beck et Radiohead…) et enrichit sa palette musicale de nuances inédites à chaque album.

