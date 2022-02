JOSEPH CAPRIATI + JACK OLLINS Cabaret Aleatoire, 7 mai 2022, Marseille.

Cabaret Aleatoire, le samedi 7 mai à 23:00

▷ JOSEPH CAPRIATI ↘︎ Techno Techno is the door, groove is the key. Maintenant plus d’une décennie après le début de sa carrière de DJ en tournée mondiale, il n’y a pratiquement pas de récompense que Joseph Capriati n’ait pas obtenue. Il est à juste titre l’une des têtes d’affiche les plus demandées de la techno et continue de s’améliorer en tant qu’artiste, faisant de chaque sortie et performance une spéciale pour ses fans. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/joseph-capriati](https://soundcloud.com/joseph-capriati) ↘︎ FB :[https://www.facebook.com/JosephCapriatiOfficial](https://www.facebook.com/JosephCapriatiOfficial) ▷ JACK OLLINS ↘︎ House, Chicago Militant respecté Depuis 1994, il constelle le milieu électronique de ses apparitions intenses comme de ses projets. Record shop, productions playlistées, organisation de soirées mythiques & programmateur de renommée font de ce DJ, au plus de 120 clubs dans le monde écumés, un ogre que personne ne peut arrêter. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/jack-ollins](https://soundcloud.com/jack-ollins) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/jackollins](https://www.facebook.com/jackollins) ◤ TARIFS ◢ ✶ Early – 18 € ✷ Regular – 21 € ✸ Last Call – 25 € ✹ Jour J – 30 € + frais de loc. ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://biglink.to/capriati](https://biglink.to/capriati) ◤ MESURES SANITAIRES ◢ Suite aux dernières annonces gouvernementales un pass vaccinal vous sera demandé à l’entrée. ▷ En savoir plus ↘︎ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

A partir de 19,50€

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



