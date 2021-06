Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy JOSEP (sélection officielle Cannes 2020) VOST Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy, le lundi 28 juin à 20:30

Durée : 1h 11min Réalisateur : Aurel **Synopsis** : Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception. comédie, biopic, drame, historique Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

