Josep Dombey, grands naturaliste et malchanceux
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement
Loiret, Orléans

Orléans

Josep Dombey, grands naturaliste et malchanceux Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 7 octobre 2021, Orléans. Josep Dombey, grands naturaliste et malchanceux

le jeudi 7 octobre à 18:00

Joseph Dombey, grands naturaliste et malchanceux ———————————————— ### par Christian Froissart Pourquoi parler à Orléans de Joseph Dombey, médecin botaniste Mâconnais qui n’a jamais rien publié et dont le seul lien avec notre région est une lettre adressée à Duhamel du Monceau dans laquelle il est question de pommes de terre ? Le personnage tient un peu d’Indiana Jones, aventurier explorant Pérou et Chili, séducteur, curieux de tout et même archéologue à ses moments perdus. Mais c’est un Indiana Jones malchanceux, sur qui le sort s’acharne. Pour rester dans la fiction, le syndrome des pilleurs de tombeau, illustré par Hergé dans les 7 boules de cristal, viendra le frapper à son retour en France sous la forme d’une profonde dépression, à l’instar de ses prédécesseur et successeur Joseph de Jussieu et Augustin de Saint-Hilaire. Mais la réalité est toute autre : Cet accablement résulte de l’accumulation d’injustices dont Dombey est victime. Spolié de ses découvertes et empêché de publier, il brule ses manuscrits et se complait dans l’anonymat. Bien que beaucoup aient déjà œuvré pour lui rendre justice, ce grand naturaliste du XVIIIe siècle mérite encore qu’on parle de lui.

Conférence – Joseph Dombey, médecin botaniste Mâconnais, le personnage tient un peu d’Indiana Jones, aventurier explorant Pérou et Chili, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

