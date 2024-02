Josef Josef Théâtre Municipal Autun, samedi 9 mars 2024.

Josef Josef Théâtre Municipal Autun Saône-et-Loire

Après vingt-cinq années de tournées, plus de 1 800 concerts sur les cinq continents, huit albums, Éric Slabiak, fondateur du groupe Les Yeux Noirs, commence en 2019 une aventure musicale avec Josef Josef, son nouveau groupe. Les cinq musiciens proposent des compositions originales et des mélodies traditionnelles, des chansons yiddish et tsiganes mêlées à des sonorités actuelles. Et ça swingue et c’est toute l’Europe centrale qui s’invite alors au concert, au cœur des cultures musicales juives et roms !

Durée 1h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

