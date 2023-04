Josée Laika, Molto Morbidi, Monte Mai L’Alimentation Générale Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Josée Laika, Molto Morbidi, Monte Mai L’Alimentation Générale, 26 avril 2023, Paris. Le mercredi 26 avril 2023

de 20h00 à 01h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le mercredi 26 avril, honneur à la pop sous toutes ses formes en compagnie de Josée Laika, Molto Morbidi, Monte Mai. Synth pop La synth pop de Josée Laïka revêt des couleurs multiples, accompagnée de rythmiques froides, d’une guitare aérienne et de textes intimistes. Weird pop Après des débuts remarqués au sein du groupe Shadow Motel (Cranes Records), voici les premiers pas en solo de leur chanteuse, sous le nom molto morbidi. Il en résulte des vignettes parfaitement pop, aux accents aussi exotiques qu’oni-riques, à la croisée du post punk et de la synthwave. Pop psychédélique Monte Mai est un trio pop psychédélique suisse. Un savant mélange de mélodies oniriques, de voix angéliques et de rythmes électroniques percutants pour former une pure harmonie oscillant entre minimalisme et paysages sonores bourrés d’inventivité et de rêveries. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/

Josée Laika, Molto Morbidi, Monte Mai

