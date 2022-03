José Saramago Médiathèque centre-ville, 5 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

José Saramago

Médiathèque centre-ville, le mardi 5 avril à 19:30

José Saramago (1922-2010), écrivain et journaliste portugais, a obtenu le Prix Nobel de littérature en 1998. Son roman Le Dieu manchot publié en 1982, roman fantastique et épique, peuplé d’alchimistes, d’inquisiteurs et de sorcières en plein Portugal du XVIIIe siècle, qui lui vaut à 60 ans une renommée internationale. Engagé politiquement à gauche, il disait “écrire pour comprendre” un monde qu’il dépeignait comme “le siège de l’enfer” dans des romans à la limite du fantastique invitant à la lucidité et à la révolte. Il revisite à sa manière l’histoire du Portugal et l’histoire avec un grand H, et sous couvert de fables, d’allégories, dénonce les injustices ouvrant des chemins possibles de réflexion sur les sociétés et l‘idée de démocratie usurpée par les politiciens de tous bords et de tous pays donnant à son oeuvre une portée sociale, politique et philosophique incontestable. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Entrée libre

Conférence par Maria Araújo da Silva, Maître de conférences à la Sorbonne.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



