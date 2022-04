Jose Manuel Alvarez

Jose Manuel Alvarez, 23 avril 2022, . Jose Manuel Alvarez

2022-04-23 – 2022-04-23 Virtuose sans effort, léger, précis, fluide, créatif et toujours très flamenco, capable du traditionnel comme du contemporain, José Manuel Alvarez est sans l’ombre d’un doute, l’un des danseurs les plus intéressants de sa génération.



Il viendra nous présenter son spectacle “Cruce”. José Manuel Alvarez viendra nous présenter son spectacle “Cruce”. Virtuose sans effort, léger, précis, fluide, créatif et toujours très flamenco, capable du traditionnel comme du contemporain, José Manuel Alvarez est sans l’ombre d’un doute, l’un des danseurs les plus intéressants de sa génération.



Il viendra nous présenter son spectacle “Cruce”. dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville