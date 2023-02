JOSE JAMES SINGS BADU NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

JOSE JAMES SINGS BADU NEW MORNING, 2 mars 2023, PARIS. JOSE JAMES SINGS BADU NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 19:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 36.3 à 36.3 euros. José James est assurément le chanteur jazz de la génération hip-hop. Après 11 albums salués par la critique et le public, le chanteur américain revient en 2023 avec un hommage à l’une des icônes de son temps, la chanteuse et compositrice Erykah Badu. Dans ce projet intitulé « On & On : José James Sings Badu », on retrouve la capacité de James à incarner un siècle de jazz vocal, tout en proposant une trajectoire pour le futur de cette culture. Et le choix du répertoire n’est pas anodin. « C’est simple : le jazz vocal a toujours eu vocation à interpréter les meilleurs standards de son temps. Pour ma génération, Erykah Badu a été l’une des songwriters les plus innovantes et incisives. En rétrospective, son oeuvre est révolutionnaire du point de vue social, musical et artistique ». José James José James Votre billet est ici NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris José James est assurément le chanteur jazz de la génération hip-hop. Après 11 albums salués par la critique et le public, le chanteur américain revient en 2023 avec un hommage à l’une des icônes de son temps, la chanteuse et compositrice Erykah Badu. Dans ce projet intitulé « On & On : José James Sings Badu », on retrouve la capacité de James à incarner un siècle de jazz vocal, tout en proposant une trajectoire pour le futur de cette culture. Et le choix du répertoire n’est pas anodin. « C’est simple : le jazz vocal a toujours eu vocation à interpréter les meilleurs standards de son temps. Pour ma génération, Erykah Badu a été l’une des songwriters les plus innovantes et incisives. En rétrospective, son oeuvre est révolutionnaire du point de vue social, musical et artistique ». .36.3 EUR36.3. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu NEW MORNING Adresse 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Ville PARIS Tarif 36.3-36.3 lieuville NEW MORNING PARIS Departement Paris

NEW MORNING PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

JOSE JAMES SINGS BADU NEW MORNING 2023-03-02 was last modified: by JOSE JAMES SINGS BADU NEW MORNING NEW MORNING 2 mars 2023 New Morning Paris

PARIS Paris