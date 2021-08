José James / Jeanne Added – Bruno Ruder “Hommage à Prince” La Grande Halle de la Villette, 1 septembre 2021, Paris.

Une première soirée à la Grande Halle empreinte de soul avec, cinq ans après sa disparition, un hommage à Prince pensé par l’étoile pop Jeanne Added et le pianiste Bruno Ruder. Ce juste avant le retour de José James qui avait enflammé le festival Jazz à la Villette deux ans plus tôt.

1/ Jeanne Added – Bruno Ruder “Hommage à Prince”

Plus de cinq ans déjà que le prodigieux musicien de Minneapolis nous a quittés. Celui que Miles Davis définissait comme le nouveau Duke Ellington, de par sa capacité à écrire une musique universelle, englobant toute l’histoire de la Great Black Music. Prince sera donc à l’honneur pour la toute première soirée du festival, sous la Grande Halle de la Villette. Un hommage atypique, intitulé « I Feel For You », dans un registre minimaliste piano-voix, loin des groupes aux larges sections rythmiques et pupitres de soufflants que le Kid avait pour habitude de diriger. Hommage imaginé par deux musiciens qui se connaissent depuis leurs études au CNSMD de Paris et qui ont fondé en 2002, le trio Yes is A Pleasant Country : Jeanne Added, qu’on ne présente presque plus, bassiste et chanteuse formée au jazz et devenue en quelques années l’une des figures majeures de l’électro-pop française, et Bruno Ruder, pianiste qui a sillonné les scènes du monde avec Magma et que l’on retrouve aujourd’hui à la tête d’un quartet en compagnie de la légende de la batterie Billy Hart.

2/ José James

Il y a deux ans, coupe afro et sapes seventies, José James offrait à la Grande Halle de la Villette un concert exceptionnel consacré à Bill Withers, musicien dont il avait repris avec brio tout un pan du répertoire pour son album Lean on Me (2018), publié chez Blue Note. C’est précisément sur ce même label qu’il avait, quinze ans plus tôt, signé le disque de la révélation, No Beginning No End, petit chef-d’œuvre intemporel d’une nu-soul suave et lyrique, en excellente compagnie de Robert Glasper. L’an dernier, il bouclait la boucle et amorçait un nouveau départ en quittant Blue Note et en publiant No Beginning No End 2 avec une foule d’invités de marque, dont Christian Scott, Aloe Blacc, Laura Mvula, mais également Erik Truffaz et Hindi Zahra, avec laquelle il avait déjà chanté en duo en 2013. Mélodies langoureuses, harmonies solaires, pulsations hip-hop, les années passent et la recette marche toujours autant pour Mister James.

