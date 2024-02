JOSE CRUZ THEATRE TRIANON Bordeaux, samedi 12 avril 2025.

Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de souvenirs et de rires.Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ? Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août? Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ? Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ?Qui est le meilleur : Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória?? Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ?C’est quoi la Révolution des Œillets ?Et c’est quoi au juste la saudade ?JC vous raconte tout. Portugal, Voyage au Centre du Monde? , un spectacle à consommer sans modération de septembre à juillet para matar saudades.P.S. : Le centre du monde, c’est là où tu es.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2025-04-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33