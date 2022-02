José Correa, une vie d’aquarelle Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, le samedi 14 mai à 19:00

Flâneur aquarelliste, José Correa plante son chevalet dans la nature, de la Provence à la Bretagne, du Périgord à la Toscane et jusqu’à la Mongolie. Ses aquarelles illustrent les carnets de ses nombreux voyages. Passionné de littérature et de musique, il illustre aussi de nombreux ouvrages. Il portraitise auteurs, poètes et musiciens. Installé en Périgord il expose ses peintures en France et à l’étranger.

entrée libre sans inscription

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

