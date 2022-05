Jornada occitana en Volvèstre 50 ans de chansons et danses occit Place de la Halle,Montbrun-Bocage (31)

Place de la Halle, Montbrun-Bocage (31), le samedi 25 juin à 15:30

16.00: Visita deu vilatge en occitan e francés 19.30: Repéish; reservacion abans le 20 de junh de 2022 : f.souque@hotmail.fr; Tel.: 06 86 79 21 90 20.30: Concèrt: calandrons de las calandretas de Murèth, Pàmias, dels elèvas de la seccion bilingua de Sent Líser e de l’escòla de Montrun. Revelhet. Eric Fraj. Claudi Marti. 23.00: Bal occitan amb “Los Trsbadors” *source : événement [Jornada occitana en Volvèstre 50 ans de chansons et danses occit](https://agendatrad.org/e/36295) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Claude Marti, Eric Fraj, Los Tresbadors et Revelhet Place de la Halle,Montbrun-Bocage (31) 3, Avenue des Pyrénées Place de la Halle, 31310 Montbrun-Bocage, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T15:30:00 2022-06-25T02:00:00

