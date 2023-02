JORIS DELACROIX DJ SET + GLOWAL DJ SET LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 25 février 2023, STRASBOURG.

JORIS DELACROIX DJ SET + GLOWAL DJ SET LA LAITERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 23:45 (2023-02-25 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Artefact PRL en accord avec Wart Melodic Techno Electro House Ouverture des portes et début: 23h45 Entré en électronique au cœur de l’adolescence, Joris Delacroix ne boude pas le passage à l’âge adulte. Son langage pioche dans le vocabulaire house, deep house et électronica. Aujourd’hui, le garçon timide de jadis est à la tête du label qui l’avait découvert et traque à son tour les talents au sein de Way Of House. Sa musique réussit la jonction entre transe électronique et poésie mélodique. Joris Delacroix revient à Strasbourg pour enfoncer le clou électronique de passages qui firent forte impression et ouvrir les nouvelles portes de la perception électronique. S’imposant comme un duo dynamique et avant-gardiste, Glowal est l’alliance artistique des producteurs italiens Fabio Giannelli et Alessandro Gasperini. Avec des sorties remarqués sur Afterlife, Innervisions, Diynamic, TAU, Sapiens et bien d’autres, le duo est déjà dans les playlists de sets de Solomun ou Dixon.

LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald Bas-Rhin

