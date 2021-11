Paris Sunset Sunside Paris Jorge ROSSY Vibes Trio featuring Jeff BALLARD Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sunset Sunside, le samedi 8 janvier 2022 à 21:30

Jorge Rossy – piano ; Robert Landfermann – c.basse ; Jeff Ballard – batterie

tarif unique : 30 €

On a essayé d’avoir Brad Mehldau qui a joué à plusieurs occasions chez nous. On aura à la place ces batteurs mythiques Jorge Rossy et Jeff Ballard. Unique. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

2022-01-08T21:30:00 2022-01-08T23:00:00

