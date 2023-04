Jorge GARCÍA HERRANZ, piano Église Saint-Merry, 30 avril 2023, Paris.

Le dimanche 30 avril 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Ludwig van Beethoven, Robert Schumann et Enrique Granados

Jorge García Herranz, piano

Pianiste espagnol, Jorge García Herranz a débuté ses études à Madrid, où il a pu apprécier l’œuvre des compositeurs espagnols tels qu’Albéniz, Granados et Falla, dont il interprète aujourd’hui souvent la musique dans ses concerts. Il a développé également une grande passion pour la musique populaire espagnole, ce qui l’amènerait plus tard à découvrir la musique populaire d’autres pays. En effet, il travaille depuis quinze ans sur plusieurs projets de tango, dont notamment son dernier CD avec des œuvres d’Astor Piazzolla, qui vient de paraître.

Arrivé à Paris à l’âge de vingt ans afin de poursuivre ses études de musique, il y vit depuis, profitant de la richesse de la vie culturelle de cette cité. Paris sert, en effet, de scène pour un bon nombre de ses projets musicaux, tels que la réalisation du cycle complet des trente-deux Sonates de Beethoven pour piano ainsi que d’un cycle pour piano et violon (le cycle complet des dix Sonates de Beethoven, et l’intégralité des Sonates de Mozart pour piano et violon). Ayant une prédilection pour les interprétations « intégrales », Jorge a également présenté un cycle de sept concerts de Chopin et prépare actuellement un cycle de sonates de Schubert. Un de ses grands défis, pour lequel il a déjà réalisé plusieurs concerts, est d’interpréter en public l’intégrale des œuvres de Bach pour clavier.

Jorge a beaucoup de plaisir à improviser et à s’inspirer de divers genres musicaux. Ainsi, il accompagne souvent en musique des films muets, dans le souci de faire apparaître le style musical qui convient à chaque film. Il a déjà accompagné quelques-uns des plus grands chefs-d’œuvre du muets, tels que Metropolis, Nosferatu, Faust et Asphalt.

Enfin, son expérience en tant qu’accompagnateur au Conservatoire Darius Milhaud à Paris fait de lui un partenaire idéal pour la musique de chambre, très apprécié pour son oreille attentive, ses connaissances musicales et son vaste répertoire.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-30-avril-2023-jorge-garc%C3%ADa-herranz-piano/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/233214566034656/ https://www.facebook.com/events/233214566034656/

Jorge García Herranz