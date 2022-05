JORGE DREXLER (FESTIVAL RIO LOCO), 16 juin 2022, .

JORGE DREXLER (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-16 19:45:00 – 2022-06-16

Ovationné en Espagne et en Amérique latine, l’auteur-compositeur-interprète Jorge Drexler reste encore peu connu dans l’Hexagone et en Europe du Nord. Bonne nouvelle, le chanteur et compositeur uruguayen vient pour la première fois jouer dans deux festivals en France : Les Nuits de Fourvière et Rio Loco. (Trop) rare dans nos contrées donc, Jorge Drexler est de ces artistes humbles et discrets qui, en un riff ou une mélodie, emportent leur public dans un communion quasi instantanée. Son guitare/voix est incomparable. 30 ans après la sortie de son premier album, près de 5 ans après le très acclamé Salvavidas de hielo (2017) et une pandémie mondiale plus tard, Jorge Drexler présente son nouvel opus Tinta y tiempo, sorti ce printemps. Chez cet artiste multi-récompensé (Latin Grammy Awards, Goya et même un Oscar pour “Al otro lado del río”, musique du film Carnets de voyage), expérimentations sonores riment toujours avec good vibes. Ici, l’univers visuel fleure bon la poésie, le sens de la mélodie se marie à l’harmonie et l’élégance de la voix invite à la danse. Irrésistible, pour ne pas dire absolument hypnotique.

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Jorge Drexler pour une pop élégante !

