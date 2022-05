Jordi Savall et le Concert des Nations – Festival de Rocamadour, 22 août 2022, .

Jordi Savall et le Concert des Nations – Festival de Rocamadour

2022-08-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-22

Anònim (Mss. Philidor l’Aîné)

(col. circa 1690)

Concert donné a Louis 13. en 1627 par les vint quatre Viollons

de plusieurs Airs choisis de Differents Ballets

Les Ombres – Mr. de Liancourt

Les Nimphes de la Grenouillere

Les Bergers – Les Ameriquains

Jean Baptiste Lully (1632-1687)

Le bourgeois gentilhomme, LWV 43 (1670)

Marche pour la cérémonie des Turcs

1er Air des Espagnols – 2e Air des Espagnols

Gavotte – [Canarie]

Chaconne des Scaramouches, Trivelins et Arlequins

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)

Battalia à 10 (1680)

Das liederliche Schwärmen der Musquetirer, Mars, die Schlacht, Undt Lamento der

Verwundten, mit Arien imitirt Und Baccho dedicirt

Sonata

Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor: Allegro

Presto – Der Mars – Presto

Aria – Die Schlacht

Lamento der Verwundten Musquetirer: Adagio

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto IV en Re major, Op. 6, núm. 4 (1712)

Adagio – Allegro

Adagio – Vivace

Allegro – Allegro

Charles Avison (1709-1770)

Concerto IX in Seven Parts en Ut majeur

done from the Harpsicord Lessons by

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Largo – Con Spirito – Siciliana – Allegro

Luigi Boccherini (1743-1805)

La Musica Notturna di Madrid (1780)

Le campane di l’Ave Maria – Il tamburo dei Soldati

Minuetto dei Ciechi “con mala grazia”

Il Rosario: Largo assai – Allegro – Largo come prima

Passa calle: Allegro vivo – Il tamburo

Ritirata: Maestoso

Note d’intention

En cours

Jordi Savall

Jordi Savall

Jordi Savall

Biographie

Jordi Savall est une personnalité musicale parmi les plus polyvalentes de sa génération. Depuis plus de cinquante ans, il fait connaître au monde des merveilles musicales laissées à l’obscurité, l’indifférence et l’oubli. Il découvre et interprète ces musiques anciennes sur sa viole de gambe ou en tant que chef. Ses activités de concertiste, de pédagogue, de chercheur et de créateur de nouveaux projets, tant musicaux que culturels, le situent parmi les principaux acteurs du phénomène de revalorisation de la musique historique.

Il a fondé avec Montserrat Figueras les ensembles Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) et Le Concert des Nations (1989), avec lesquels il explore et crée un univers d’émotion et de beauté qu’il diffuse dans le monde entier pour le bonheur de millions d’amoureux de la musique.

Il a enregistré et édité plus de 230 disques dans les répertoires médiévaux, renaissants, baroques et classiques, avec une attention particulière au patrimoine musical hispanique et méditerranéen. Ce travail a été souvent récompensé (plusieurs Midem Awards, des International Classical Music Awards et un Grammy Award).

Les programmes de concert de Jordi Savall ont su convertir la musique en un instrument de médiation pour l’entente et la paix entre les peuples et les cultures différentes, parfois en conflit. Nul hasard donc si, en 2008, il est nommé ambassadeur de l’Union Européenne pour un dialogue interculturel et, aux côtés de Montserrat Figueras, Artiste pour la Paix dans le cadre du programme « Ambassadeurs de bonne volonté » de l’Unesco. Il a reçu de nombreuses récompenses et distinctions tant nationales qu’internationales – docteur honoris causa des universités d’Evora (Portugal), Barcelone (Catalogne), Louvain (Belgique), Bâle (Suisse) et Utrecht (Pays-Bas). Il a aussi reçu l’insigne de chevalier de la Légion d’honneur de la France, le Prix international de musique pour la paix du ministère de la Culture et des Sciences de Basse-Saxe, la Medalla d’or de la Generalitat de Catalogne et le prix Léonie-Sonning.

« Jordi Savall met en évidence un héritage culturel commun infiniment divers. C’est un homme pour notre temps. » (The Guardian, 2011).

Distribution :

Manfredo Kraemer, Violí I

Mauro Lopes, Violí II

Guadalupe del Moral, Santi Aubert, Violins

David Glidden, Lola Fernández, Violes

Jordi Savall, Viola de gamba

Balázs Máté, Antoine Ladrette, Violoncels

Xavier Puertas, Contrabaix

Xavier Díaz-Latorre, Guitarra

Luca Guglielmi, Clavecí

Pedro Estevan, Percussió

Direcció: Jordi Savall

