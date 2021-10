Paris Les Disquaires île de France, Paris Jordan Olympus Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

En co-plateau avec Harbor découvrez Jordan Olympus, artiste franco-malgache qui puise son inspiration de ses voyages, des difficultés du monde qui l’entoure et de ses propres expériences. Né à Madagascar d’une famille de musicien, son univers est une passerelle qui affirme son identité, partagé entre son éducation issue de la Réunion et de la Métropole, et ses racines africaines qu’il affectionne particulièrement. Sa musique est à son image, un savant amalgame de styles et d’éléments hétéroclites mêlant la douceur de sa voix, rehaussé par une interprétation vocale dynamique aux couleurs urbaines.. Motivé et fortement inspiré par des figures musicales de la scène internationale, tels que la rappeuse MIA, Tracy Chapman ou encore Beyonce, il oscille avec agilité entre pop, hip-hop et R’n’B. Véritable autodidacte, il apprend seul la composition musicale. Du clavier à la M.A.O., l’artiste se lance dans ses premières créations, accompagné par un organisme parisien spécialisé dans la professionnalisation d’artiste. Naturellement, Jordan Olympus enchaîne les petites scènes et les sessions studio, et façonne l’esthétique de son univers en s’appuyant sur sa formation en école de cinéma. Marqué par la perte de sa mère en Février 2020, cet événement le poussera à sortir ses premières compositions. Ainsi, l’univers unique de Jordan Olympus repousse les frontières et s’affirme dans un registre singulier et planant. Un début de carrière ultra prometteur parfaitement illustré dans un premier E.P « Ascension » de 5 titres auto-produit et sorti en août 2020 aux textes ciselés en Anglais et en Français. À cette occasion, 4 clips sont réalisés pour défendre ce premier essai transformé, dont OVA, une composition au rythme langoureux et à l’esthétique classieux qui fonctionne à merveille puisque le clip atteint déjà plus de 90 000 vues sur Youtube. Déterminé à continuer sur cette lancée très prometteuse, Jordan Olympus travaille déjà sur son prochain clip et son deuxième E.P. Concerts -> Rock Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

