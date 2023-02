Jordan Officer – La maitrise du Blues, du Jazz et de la Country Centre culturel canadien Paris Catégories d’Évènement: île de France

Jordan Officer – La maitrise du Blues, du Jazz et de la Country Centre culturel canadien, 13 mars 2023, Paris. Le lundi 13 mars 2023

de 20h00 à 21h30

. gratuit Gratuit, sur réservation Jordan Officer est considéré comme l’un des plus grands guitaristes du Canada. Également compositeur, auteur et chanteur, avec lui le blues, le jazz et la country se fondent en un langage éminemment singulier et personnel. Réservez votre soirée du lundi 13 mars pour une soirée musicale exceptionnelle au Centre culturel canadien ! Découvert en tant que guitariste et compositeur de Susie Arioli (albums vendus à plus de 250 000 exemplaires), l’artiste montréalais se lance dans des projets solos en 2010. Depuis, 7 albums ont vu le jour et il a remporté trois fois le prix de l’album Jazz de l’année au Gala de l’Adisq (l’équivalent de Victoires de la musique en France). En 2020, il décide de sortir une trilogie audacieuse dont chaque volume est consacré à l’un des trois piliers de son expression musicale : Jazz vol.1, Blues vol.1 et Country vol.1. Pensées comme un voyage, ces mélodies nous emportent dans un véritable road trip historique en Amérique du Nord. Centre culturel canadien 130 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://canada-culture.org/event/jordan-officer/ 01 44 43 21 90 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/

