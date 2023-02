JORDAN OFFICER DUO HALL DU FORUM, 10 mars 2023, BERRE L'ETANG.

Gratuit pour les moins de 5 an(s) JORDAN OFFICER Blues / Jazz / Country Avec Jordan Officer – à la fois alchimiste du son, compositeur et chanteur – le blues, le jazz, le country et le rock and roll se fondent en un langage singulier et élégant. Ce musicien de Montréal épate, développe superbement son rôle de chanteur, et voit son jeu virtuose, atteindre des niveaux de subtilité et de finesse inégalés. En clair, ce magnifique artiste envoûte ! Fort de deux « Félix de l’album de l’année Jazz en 2017 et 2018 », le spectacle créé au Festival international de Jazz de Montréal, l’a mené avec ses musiciens, sur les scènes du Québec, d’Europe, et des Etats unis. L’année 2020 marque la concrétisation d’un projet auquel il rêvait depuis longtemps : une trilogie dont chaque volume est consacré à l’un des trois piliers de son expression musicale, une approche « live » fondamentalement personnelle où il y explore tour à tour, le jazz, le blues et le country. Le voici enfin chez nous en duo : lui à la guitare et à la voix accompagné d’Alain Bergé à la batterie, aux percussions et aux voix. Jordan est un très grand soliste qui vous fera passer une superbe soirée ! Tournée Chaînon

HALL DU FORUM BERRE L’ETANG Avenue Fernand Léger Bouches-du-Rhone

