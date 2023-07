Journée Nature – découverte de la vie des indiens du Canada Jorance Saint-Julien-du-Pinet, 24 juillet 2023, Saint-Julien-du-Pinet.

Saint-Julien-du-Pinet,Haute-Loire

Partir une journée en pleine nature, à la découverte de la vie des « anishinabe », peuple premier du Canada qui vivait en harmonie avec leur environnement..

2023-07-24 10:00:00 fin : 2023-07-24 17:00:00. EUR.

Jorance

Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Spend a day in the wilderness, discovering the life of the Anishinabe, Canada’s first people who lived in harmony with their environment.

Pase un día al aire libre descubriendo la vida de los anishinabe, el primer pueblo de Canadá que vivía en armonía con su entorno.

Gehen Sie einen Tag lang in die Wildnis und entdecken Sie das Leben der « Anishinabe », des ersten Volkes Kanadas, das in Harmonie mit seiner Umwelt lebte.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire