JOON YOUNG SUH Parc Raspail, 3 juin 2023, Cachan.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

RER

B Arcueil-Cachan / Bus 187, 184, 162 arrêt Mairie de Cachan

LE BRUIT BLANC / Projection / Composition vidéo intimiste sur les souvenirs du quotidien

Joonyoung SUH

Né en 1965 à Busan – Corée du sud, il obtient une licence des arts à l’Université Chung-Ang en 1991 – Corée. Depuis 1994, il vit et travaille entre la France et la Corée. En 2006, il est Lauréat du « Concours de conception de sculptures de la ville du parc olympique de Pékin en Chine » (Chine), et en 2000, il reçoit le Prix Culturel France-Corée (France)

Le

début du travail de Joonyoung Suh s’observe à travers « la vie

quotidienne« . Les innombrables vidéos présentées dans Bruit

Blanc sont soit prises par lui- même depuis 2019, soit

personnellement collectées par intérêt. Chaque image a son propre

bruit (voix et son), comme si Joonyoung Suh partait en voyage,

filmait chaque jour des séquences brutes non planifiées. Comme si

chacun regardait d’innombrables photos stockées dans un téléphone

portable sous forme de vidéo, la vidéo comme un enregistrement de

la vie quotidienne, s’y affichant de manière colorée. L’écran

passe soudain en couleur sépia et arrête de jouer. Tout comme le

COVID a paralysé la vie quotidienne, d’innombrables mouvements et

sons s’arrêtent soudainement. Cette projection, qui introduit la vie

quotidienne ordinaire, montre une pandémie qui transforme tout en

bruit blanc. La vie quotidienne n’est pas un concept du temps

ennuyeusement répété, mais un avenir imprévisible dans lequel

d’innombrables histoires se produisent constamment.

Parc Raspail 21 rue Gallieni 94230 Cachan

