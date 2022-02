JOON MOON with Liv Warfield La Mesón, 2 avril 2022, Marseille.

JOON MOON with LIV WARFIELD ▪️ Derrière ce projet, on retrouve Julien Decoret, musicien et producteur aux multiples facettes. Son univers musical emprunt des grandes heures de la musique soul, métissé d’orchestrations classiques et réarrangé aux couleurs de la pop et des productions d’aujourd’hui. Sa signature, c’est de savoir mélanger les influences et détourner les sonorités, pour les mettre au service d’une chanson, d’un artiste, d’un projet… Pour incarner son héroïne sur ce 2ème opus « Chrysalis », Julien Decoret a invité Liv Warfield, ex-protégée de PRINCE et membre de ses NPG (New Power Generation). Tornade d’énergie et de voix Liv Warfield a joué et travaillé avec des artistes comme Al Green, B.B. King, Dave Matthews Band ou encore The Roots… C’est le chanteur Prince qui a pris l’artiste sous son aile, d’abord en la choisissant comme choriste, puis en produisant son 2ème album, « The Unexpected ». En nos murs, Liv Warfield, succèdera donc à l’immense Bobby Sparks, claviériste de Prince, qui nous a fait le plaisir de jouer en nos murs en mars 2020, aux côtés de Yul et Reggie Washington. En somme, à La Meson, la connexion magique avec « The Purple One » suit son cours ! Distribution : Julien Decoret / Liv Warfield – chant. Découvrir : « Modal B » (Official Music Video) : [https://www.youtube.com/watch?v=QVnR1S526cs](https://www.youtube.com/watch?v=QVnR1S526cs)… « Feel It » (Acoustic Session) : [https://www.youtube.com/watch?v=9MyOao3Lwfg](https://www.youtube.com/watch?v=9MyOao3Lwfg)… « Modal B » (Acoustic Session) : [https://www.youtube.com/watch?v=Iqdq1vWWhIw](https://www.youtube.com/watch?v=Iqdq1vWWhIw)… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/hmZO](https://urlz.fr/hmZO) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-04-02T19:30:00 2022-04-02T23:00:00